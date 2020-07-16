Вибори у Північній Македонії з незначним відривом виграла проєвропейська партія 

Проєвропейські соціал-демократи з незначним відривом лідирували на дострокових виборах у Північній Македонії, які затьмарила хакерська атака на сайт виборчої комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на македонське агентство МІА.

Коаліція "Ми можемо" на чолі з Соціал-демократичним союзом Македонії вийшла на перше місце з результатом 36,13% голосів. Про це оголосила Державна виборча комісія після обробки 93,96% бюлетенів.

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Націоналістична ВМРО-ДПМНЄ посіла друге місце з 34,65% голосів. Албанський Демократичний союз за інтеграцію третій з 11,57%. Альянс за албанців та Альтернативу має 8,79%, політична партія "Левица" - 3,96%, Демократична партія албанців - 1,48%.

Сайт Державної виборчої комісії у середу ввечері був недоступний кілька годин. За словами голови комісії Олівера Дерковскі, сайт став об'єктом хакерської атаки, але на підрахунок голосів виборців це не вплинуло.

Після оголошення результатів лідер соціал-демократів Зоран Заєв оголосив перемогу. За його словами, соціал-демократи матимуть в парламенті щонайменше на 3 місця більше, ніж ВМРО-ДПМНЄ.

Звертаючись до прихильників у Скоп'є, він пообіцяв швидкі реформи, які допоможуть приєднанню країни до Європейського Союзу.

Зі свого боку ВМРО-ДПМНЄ оголосила, що партія вступає у перегони для створення більшості для формування нового уряду.

Нагадаємо, вибори у Північній Македонії перенесли на 15 липня після того як було скасоване їх проведення 12 квітня через пандемію.