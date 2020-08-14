У Білорусі почали відпускати затриманих під час протестів, люди кажуть про знущання

Вночі 14 серпня з жодінського СІЗО і мінського ізолятора почали випускати затриманих у Мінську протягом 9-12 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

Затримані після звільнення розповіли про побиття, знущання, відмову в медичній допомозі, холод і голод. В інтерв'ю Tut.by затримана сказала, що їй не повернули її речі.

За даними окремих ЗМІ, до 6.00 14 серпня " всіх затриманих під час акцій протесту" мали випустити з СІЗО, як заявив заступник міністра внутрішніх справ Александр Барсуков. Однак Радіо Свобода не знайшло підтвердження цієї інформації в інших джерелах.

Також Барсуков сказав, що ніякого насильства і знущань над затриманими не було.

Напередодні повідомлялося, що кількість затриманих у Білорусі за усі дні протестів через незгоду з попередніми результатами виборів наблизилася до 7 тисяч осіб.

Серед затриманих є і громадяни України.

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