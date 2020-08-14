В Беларуси начали отпускать задержанных в ходе протестов, люди говорят об издевательствах

Ночью 14 августа из жодинского СИЗО и Минского изолятора начали выпускать задержанных в Минске в течение 9-12 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Задержанные после освобождения рассказали об избиении, издевательствах, отказе в медицинской помощи, холоде и голоде. В интервью Tut.by задержанная сказала, что ей не вернули ее вещи.

По данным отдельных СМИ, до 6.00 14 августа " всех задержанных во время акций протеста" должны были выпустить из СИЗО, как заявил заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. Однако Радио Свобода не нашло подтверждения этой информации в других источниках.

Также Барсуков сказал, что никакого насилия и издевательств над задержанными не было.

Накануне сообщалось, что количество задержанных в Беларуси за все дни протестов из-за несогласия с предварительными результатами выборов приблизилось к 7 тысячам человек.

Среди задержанных есть и граждане Украины.