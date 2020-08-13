Кількість затриманих у Білорусі наблизилася до 7 тисяч

Кількість затриманих у Білорусі за усі дні протестів через незгоду з попередніми результатами виборів наблизилася до 7 тисяч осіб.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на державне інформагентство БелТА, про це повідомляє МВС Білорусі.

Як повідомила речниця відомства Ольга Чемоданова, за останню добу затримали близько 700 осіб.

В МВС стверджують, що за всі дні протестів постраждали 103 правоохоронці, з них 28 госпіталізовані.

У відомстві заявляють, що були випадки зумисного наїзду автомобілями на силовиків, та що "для зупинки порушників правоохоронці застосовували зброю".

Також повідомляють, що у Мінську затримали двох хлопців, які заповнювали пляшки запалювальною сумішшю.

Напередодні МВС заявляло про більше 1000 затриманих. У вівторок, 11 серпня - про 2 тисячі, а 10 серпня - 3 тисячі затриманих. Таким чином, загальна кількість затриманих становить вже близько 7 тисяч осіб.

Нагадаємо, серед них - щонайменше троє громадян України, їх обвинувачують за статтею кримінального кодексу, що передбачає санкцію від 3 до 8 років позбавлення волі.

Яку кількість з цих людей вже відпустили - точно не відомо. За інформацією білоруської служби "Радіо Свобода", з одного з ізоляторів Мінська сьогодні відпустили близько сотні затриманих.

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Ніч з 12 на 13 серпня стала четвертою добою масових протестів у зв'язку з оголошенням Александра Лукашенка переможцем на чергових президентських виборах. Протести проходили у Мінську та щонайменш десятку інших міст країни.

Акції протесту почалися ще вдень - жінки по всій Білорусі виходили на вулиці з квітами і ставали в "ланцюги солідарності" на знак протесту проти жорстокості силовиків під час розгону демонстрантів.

Увечері люди продовжували виходити на вулиці в різних районах Мінська: ставали в "ланцюги солідарності", просто збиралися і стояли або разом прогулювалися з квітами, кричали "Живе Білорусь", "Змін", співали.

До учасників акцій під'їжджали автозаки і мікроавтобуси з ОМОНом, людей розганяли, але вони знову збиралися. Протестувальників затримували, деяких били, іноді знову застосовували шумові гранати і гумові кулі.