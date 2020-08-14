Іспанія закриває нічні клуби і забороняє паління на вулиці без належної дистанції

Усі регіони Іспанії погодилися на закриття нічних клубів та заборону паління на відкритому повітрі, коли соціальна дистанція неможлива.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла оголосив 11 заходів щодо стримування вірусу, які, за його словами, були узгоджені одностайно з його 17 регіональними колегами на зустрічі в п'ятницю.

"Я оголошую, що ми вперше вирішили прийняти узгоджені дії з питань охорони здоров'я, і ​​ці заходи були прийняті одноголосно", - сказав міністр.

Ілла додав, що регіональні уряди, які мають повноваження щодо політики в галузі охорони здоров'я, можуть вжити більш рішучих заходів, якщо вважатимуть за потрібне.

Відповідно до нових обмежень, нічне життя, включаючи танцювальні клуби та коктейль-бари, доведеться закрити. Ресторани та бари повинні закриватись до 1 ночі і не зможуть приймати нових клієнтів після півночі.

Серед інших заходів необхідність гарантувати мінімальну відстань 1,5 метра в приміщеннях барів та інших подібних закладах. Кількість людей за одним столом буде обмежена максимум десятьма.

Ілла також рекомендував громадянам обмежувати зустрічі до 10 осіб, а в будинках для літніх людей періодично проводити тести на коронавірус, щоб переконатися, що їх персонал не заражений.

Він також закликав молодих людей не збиратися пити алкоголь на вулиці.

Ці заходи спрямовані на уповільнення збільшення щоденної кількості випадків коронавірусу, у четвер було зареєстровано 2943 нових випадків.

Як повідомлялося, в Іспанії число випадків COVID-19 у липні зросло вчетверо, але смертність залишається низькою.