Испания закрывает ночные клубы и запрещает курение на улице без надлежащей дистанции

Все регионы Испании согласились на закрытие ночных клубов и запрет курения на открытом воздухе, когда социальная дистанция невозможна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла объявил 11 мероприятий по сдерживанию вируса, которые, по его словам, были согласованы с его 17 региональными коллегами на встрече в пятницу.

"Я объявляю, что мы впервые решили принять согласованные действия по вопросам здравоохранения, и эти меры были приняты единогласно", - сказал министр.

Илла добавил, что региональные правительства, которые имеют полномочия по политике в области здравоохранения, могут принять более решительные меры, если сочтут нужным.

В соответствии с новыми ограничениями, ночная жизнь, включая танцевальные клубы и коктейль-бары, придется закрыть. Рестораны и бары должны закрываться до 1 ночи и не смогут принимать новых клиентов после полуночи.

Среди других мер необходимость гарантировать минимальное расстояние 1,5 метра в помещениях баров и других подобных заведениях. Количество людей за одним столом будет ограничено максимум десятью.

Илла также рекомендовал гражданам ограничивать встречи до 10 человек, а в домах престарелых периодически проводить тесты на коронавирус, чтобы убедиться, что их персонал не заражен.

Он также призвал молодых людей не собираться пить алкоголь на улице.

Эти меры направлены на замедление увеличения ежедневного количества случаев коронавируса, в четверг было зарегистрировано 2943 новых случаев.

Как сообщалось, в Испании число случаев COVID-19 в июле выросло вчетверо, но смертность остается низкой.