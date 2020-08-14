Білорусь передала Росії 32 найманців "Вагнера"

Білорусь передала Росії 32 найманців приватної військової компанії "Вагнер", затриманих наприкінці липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Генпрокуратури РФ.

"Відповідно до клопотанням генерального прокурора РФ Ігоря Краснова від 5 серпня в порядку, передбаченому Мінською конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, 32 громадяни Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон РФ", - повідомили у відомстві.

Усі вони зараз перебувають на території Росії.

Тридцять третій затриманий громадянин РФ, який має також білоруське громадянство, залишився на території Білорусі.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня під Мінськом затримали 33 осіб. Білоруські державні ЗМІ повідомили, що це бойовики російської приватної військової компанії Вагнера. 32 з них забрали з санаторію під Мінськом, ще один чоловік був виявлений і затриманий на півдні країни.

В СБУ заявили, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський обговорював із Александром Лукашенком питання передачі Україні "вагнерівців", що підозрюються в терористичній діяльності на території України.

Детальніше читайте у статті: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі.