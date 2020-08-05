Зеленський обговорив із Лукашенком передачу Україні затриманих у Білорусі "вагнерівців"

Президент України Володимир Зеленський обговорив із білоруським колегою Александром Лукашенком питання, пов’язані із затриманням на території Білорусі групи осіб з приватної військової компанії Вагнера.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

"Відзначено важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів двох держав, зокрема в контексті передачі Україні осіб, що підозрюються в терористичній діяльності на території нашої держави", - йдеться у заяві.

Зеленський висловив сподівання, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами.

Раніше в МЗС Білорусі заявили, що деякі з затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" мають українське громадянство та брали участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня під Мінськом затримали 33 осіб. Білоруські державні ЗМІ повідомили, що це бойовики російської приватної військової компанії Вагнера. 32 з них забрали з санаторію під Мінськом, ще один чоловік був виявлений і затриманий на півдні країни.

В СБУ заявили, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

Детальніше читайте у статті: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі.