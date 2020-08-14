Беларусь передала России 32 наемников "Вагнера"

Беларусь передала России 32 наемников частной военной компании "Вагнер", задержанных в конце июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Согласно ходатайству генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, 32 граждане Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, пересекли государственную границу РФ ", - сообщили в ведомстве.

Все они сейчас находятся на территории России.

Тридцать третий задержан гражданин РФ, имеющий также белорусское гражданство, остался на территории Беларуси.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человек. Белорусские государственные СМИ сообщили, что это боевики российской частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

В СБУ заявили, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский обсуждал с Александром Лукашенко вопрос передачи Украине "вагнеровцев", подозреваемых в террористической деятельности на территории Украины.

Подробнее читайте в статье: В Минске сыграли Вагнера: какова была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси