Підозрюваного у шпигунстві в Норвегії арештували після зустрічі з агентом РФ

Заарештований в Норвегії за підозрою в шпигунстві 50-річний чоловік підозрюється у співпраці з російською розвідкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Окружний суд Осло на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення помістити підозрюваного під варту на чотири тижні з забороною на відвідування.

Чоловікові пред'явлено звинувачення за статтями "розголошення державної таємниці" і "розголошення державної таємниці в особливо великому розмірі". Перша стаття передбачає штраф або позбавлення волі на строк до 3 років, а друга - позбавлення волі на термін до 15 років.

Поліція безпеки Норвегії (PST) затримала чоловіка, якій є громадянином Норвегії, в одному з ресторанів Осло після зустрічі з російським агентом.

"Ми заарештували чоловіка у віці 50 років, якого звинувачують в тому, що він поділився інформацією з офіцером російської розвідки. Ми вважаємо, що це може завдати шкоди фундаментальним інтересам Норвегії", - сказала представник поліції після судового засідання.

За даними PST, підозрюваний кілька разів зустрічався з офіцером російської розвідки. У справі затримана тільки одна людина.

Адвокат затриманого стверджує, що чоловік не визнає провини в кримінальному процесі та готовий відповісти на питання поліції.

Також стало відомо, що чоловік є співробітником Det Norske Veritas - міжнародного сертифікаційного і класифікаційного товариства, ключовою компетентністю якого є оцінка, консалтинг і менеджмент ризику. DNV GL Group має штат понад 16 тисяч працівників, представництва та дочірні компанії в більш ніж 100 країнах.

Ймовірно, затриманий контактує з оборонною промисловістю. Поки неясно, чи пов'язано звинувачення з його професійною діяльністю.

Прем'єр-міністр Ерна Солберг повідомила в понеділок вранці, що вона була проінформована поліцією про арешт.