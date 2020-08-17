Подозреваемого в шпионаже в Норвегии арестовали после встречи с агентом РФ

Арестованный в Норвегии по подозрению в шпионаже 50-летний мужчина подозревается в сотрудничестве с российской разведкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Окружной суд Осло на сегодняшнем заседании принял решение поместить подозреваемого под стражу на четыре недели с запретом на посещения.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям "разглашение государственной тайны" и "разглашение государственной тайны в особо крупном размере". Первая статься предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 3 лет, а вторая - лишение свободы на срок до 15 лет.

Полиция безопасности Норвегии (PST) задержала мужчину, которой является гражданином Норвегии, в одном из ресторанов Осло после встречи с российским агентом.

"Мы арестовали мужчину в возрасте 50 лет, которого обвиняют в том, что он поделился информацией с офицером российской разведки. Мы считаем, что это может нанести ущерб фундаментальным интересам Норвегии", - сказала представитель полиции после судебного заседания.

По данным PST, подозреваемый несколько раз встречался с офицером российской разведки. По делу задержан только один человек.

Адвокат задержанного утверждает, что мужчина не признает вины в уголовном процессе и готов ответить на вопросы полиции.

Также стало известно, что мужчина является сотрудником Det Norske Veritas - международном сертификационном и классификационном обществе, ключевой компетентностью которого является оценка, консалтинг и менеджмент риска. DNV GL Group имеет штат более 16 тысяч работников, представительства и дочерние компании в более чем 100 странах.

Вероятно, задержанный контактирует с оборонной промышленностью. Пока неясно, связано ли обвинение с его рабочей деятельностью.

Премьер-министр Эрна Солберг сообщила в понедельник утром, что она была проинформирована полицией об аресте.