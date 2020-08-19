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Швеція заморожує допомогу державним суб’єктам Білорусі

Середа, 19 серпня 2020, 08:08

Уряд Швеції вирішив заморозити частину допомоги Білорусі, що йде на проєкти, в яких активну роль  відіграють державні структури.

Про це заявив міністр допомоги розвитку Швеції Пітер Ерікссон, повідомляє "Європейська правда".

"Допомога Швеції Білорусі в основному була спрямована громадянському суспільству країни, тим, хто тепер перебуває на вулицях і вимагає змін. Зараз ми заморожуємо меншу частину, яка йшла на проєкти, в яких брали участь державні суб’єкти", - написав урядовець у Twitter. 

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За його словами, зараз режим Лукашенка без вагань використовує всі державні інструменти проти власного населення, тому уряд вважає розумним заморозити співпрацю з владою.

У Білорусі з 9 серпня тривають протести проти результатів президентських виборах, на яких ЦВК визнала переможцем Александра Лукашенка. 

Євросоюз погодив підготовку санкцій щодо Білорусі за придушення протестів та фальсифікації виборів. У середу лідери ЄС зберуться на позачергову відеоконференцію щодо Білорусі.

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