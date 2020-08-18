Макрон закликав Путіна сприяти діалогу для вирішення кризи в Білорусі

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Росію сприяти діалогу для розв'язання кризи в Білорусі.

Про це він сказав у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним, повідомляє "Європейська правда".

"Він підкреслив рішучість Європейського Союзу відігравати конструктивну роль разом з білоруським народом, щоб насильство щодо населення негайно припинилося і щоб можна було якомога швидше знайти політичне рішення, дотримуючись при цьому сподівань, які мирно і масово виражалися протягом декількох днів", - цитує Макрона пресслужба Єлисейського палацу.

Він додав, що Франція працює в цьому напрямку в координації з канцлером Німеччини, президентом Європейської Ради та всіма партнерами в ЄС.

На сайті Кремля повідомляється, що Путін в розмові "наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки і чинення тиску на білоруське керівництво".

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, який ініціював позачерговий саміт ЄС, у вівторок теж обговорив ситуацію в Білорусі з Путіним.

Прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс раніше заявив, що домовлятиметься про санкції із сусідніми країнами, якщо таке рішення не буде ухвалено на рівні ЄС.

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