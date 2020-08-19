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Швеция замораживает помощь государственным субъектам Беларуси

Среда, 19 августа 2020, 08:08

Правительство Швеции решило заморозить часть помощи Беларуси, которая идет на проекты, в которых активную роль играют государственные структуры.

Об этом заявил министр помощи развития Швеции Питер Эрикссон, сообщает "Европейская правда".

"Помощь Швеции Беларуси в основном была направлена ​​гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует изменений. Сейчас мы замораживаем меньшую часть, которая шла на проекты, в которых принимали участие государственные субъекты", - написал чиновник в Twitter.

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По его словам, сейчас режим Лукашенко без колебаний использует все государственные инструменты против собственного населения, поэтому правительство считает разумным заморозить отношения с властью.

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против результатов президентских выборах, на которых ЦИК признала победителем Александра Лукашенко.

Евросоюз согласовал подготовку санкций в отношении Беларуси за подавление протестов и фальсификации выборов. В среду лидеры ЕС соберутся на внеочередную видеоконференцию по Беларуси.

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