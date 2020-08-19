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У Молдові новий антирекорд заражень - понад 600 випадків

Середа, 19 серпня 2020, 17:28

У Молдові вперше за час епідемії добова кількість заражень коронавірусом перевищила 600.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це оголосило Міністерство охорони здоров’я, праці та соцзахисту.

За останню добу в країні зареєстрували 626 нових хворих, серед яких 29 - медики.

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Це на понад 100 більше, ніж попередні рекордні показники - близько 470 випадків. Попередній антирекорд реєстрували близько тижня тому. 

Більше половини нових заражень припадає на Кишинів - 361 випадок.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Молдові зросла до 31 415. Померли з початку епідемії 914 хворих.

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