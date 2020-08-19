В Молдове новый рекорд заражений - более 600 случаев

В Молдове впервые за время эпидемии суточное количество заражений коронавирусом превысило 600.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом объявило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

За последние сутки в стране зарегистрировали 626 новых больных, среди которых 29 - медики.

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Это более чем на 100 больше, чем предыдущие рекордные показатели - около 470 случаев. Предыдущий антирекорд регистрировали около недели назад.

Более половины новых заражений приходится на Кишинев - 361 случай.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Молдове возросло до 31 415. Умерло с начала эпидемии 914 больных.