Іспанія вийшла на перше місце у Європі за кількістю заражень за останні два тижні

Іспанія вийшла на 1 місце у Європі за кількістю нових заражень коронавірусом за останні два тижні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais, про це оголосив Європейський центр з контролю і профілактики захворювань.

Згідно з даними за останні 14 днів, Іспанія за кількістю заражень на душу населення обійшла Люксембург та опинилася на першому місці серед європейських країн з показником 132.2 випадків на 100 тисяч населення.

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Останні дні ситуація в країні продовжує погіршуватися. За даними міністерства охорони здоров’я, сумарно з п’ятниці 14 серпня до понеділка в Іспанії виявили 16 269 нових заражень.

Наприкінці минулого тижня усі регіони Іспанії погодилися на закриття нічних клубів та заборону паління на відкритому повітрі, коли соціальна дистанція неможлива.

Серед інших заходів - необхідність гарантувати мінімальну відстань 1,5 метра в приміщеннях барів та інших подібних закладів. Кількість людей за одним столом буде обмежена максимум десятьма.

МОЗ також рекомендує обмежувати зустрічі до 10 осіб, а в будинках для літніх людей періодично проводити тести на коронавірус, щоб переконатися, що їх персонал не заражений.