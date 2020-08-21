Німеччина, Франція і Британія проти спроб США відновити санкції ООН проти Ірану

Британія, Франція і Німеччина заявили, що не можуть підтримати кроки США з відновлення санкцій ООН щодо Ірану, заявивши, що ці дії несумісні із зусиллями з підтримки іранської ядерної угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву трьох країн.

Як зазначається, 20 серпня США направили до Ради Безпеки ООН лист з проханням ініціювати зворотний механізм, який дозволяє учаснику ядерної угоди домагатися повторного введення щодо Ірану багатосторонніх санкцій, скасованих в 2015 році відповідно до резолюції 2231, прийнятої Радою Безпеки ООН.

"Франція, Німеччина і Британія відзначають, що США перестали бути учасником угоди після їх виходу з неї 8 травня 2018 року. Тому наша позиція щодо ефективності повідомлення США відповідно до резолюції 2231 була дуже чітко виражена голові і всім членам РБ ООН. Тому ми не можемо підтримати цю акцію, яка несумісна з нашими нинішніми зусиллями з підтримки ядерної угоди" - йдеться у заяві.

"Щоб зберегти угоду, ми настійно закликаємо Іран скасувати всі заходи, несумісні з його ядерними зобов'язаннями, і негайно повернутися до повного дотримання угоди", - наголошується в спільній заяві трьох країн.

Як повідомляє BBC, держсекретар США Майк Помпео звинуватив європейських союзників у "підтримці аятолл" після цієї заяви.

"У жодної країни, крім Сполучених Штатів, не вистачило сміливості і переконаності висунути резолюцію. Замість цього вони (три європейські країни. – Ред.) вважали за краще встати на бік аятолл",- заявив Помпео.

У інших країн, що входять до Ради Безпеки, є 30 днів, щоб прийняти резолюцію, спрямовану на запобігання зворотного механізму санкцій. Але, як постійний член Радбезу, США зможуть скористатися своїм правом вето.