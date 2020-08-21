Германия, Франция и Великобритания против попыток США возобновить санкции ООН против Ирана

Великобритания, Франция и Германия заявили, что не могут поддержать шаги США по восстановлению санкций ООН в отношении Ирана, заявив, что эти действия несовместимы с усилиями по поддержанию иранского ядерного соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление трех стран.

Как отмечается, 20 августа США направили в Совет Безопасности ООН письмо с просьбой инициировать обратной механизм, который позволяет участнику ядерной сделки добиваться повторного введения в отношении Ирана многосторонних санкций, отмененных в 2015 году в соответствии с резолюцией 2231, принятой Советом Безопасности ООН.

"Франция, Германия и Великобритания отмечают, что США перестали быть участником соглашения после их выхода из него 8 мая 2018 года. Поэтому наша позиция по эффективности сообщение США в соответствии с резолюцией 2231 была очень четко выражена главе и всем членам СБ ООН. Поэтому мы не можем поддержать эту акцию, которая несовместима с нашими нынешними усилиями по поддержанию ядерного соглашения", - говорится в заявлении.

"Чтобы сохранить соглашение, мы настоятельно призываем Иран отменить все мероприятия, несовместимые с его ядерными обязательствами, и немедленно вернуться к полному соблюдению соглашения", - отмечается в совместном заявлении трех стран.

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Как сообщает BBC, госсекретарь США Майк Помпео обвинил европейских союзников в "поддержке аятолл" после этого заявления.

"Ни у одной страны, кроме Соединенных Штатов, не хватило смелости и уверенности выдвинуть резолюцию. Вместо этого они (три европейские страны. - Ред.) сочли лучшим встать на сторону аятолл", - заявил Помпео.

У других стран, входящих в Совет Безопасности, есть 30 дней, чтобы принять резолюцию, направленную на предотвращение обратного механизма санкций. Но, как постоянный член Совбеза, США смогут воспользоваться своим правом вето.