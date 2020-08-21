Експорт італійських вин через пандемію скоротився вперше за 30 років
П'ятниця, 21 серпня 2020, 19:19
Експорт італійських вин на початку 2020 року скоротився вперше за 30 років.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera, про це заявили у профільній асоціації Coldiretti, проаналізувавши дані італійського статистичного відомства.
Згідно з ними, за перші 5 місяців 2020 року експорт італійських вин скоротився на 4% - вперше за 30 років.
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Головною причиною цього вважають вплив пандемії коронавірусу.
Зокрема, експорт італійських вин до Китаю у період з січня по травень скоротився на 44%, у Британії - на 12%, у Франції - на 14%.
Водночас, експорт до Німеччини та США, які є головними імпортерами вина з Італії, знизився лише на 1%.
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