Експорт італійських вин через пандемію скоротився вперше за 30 років

Експорт італійських вин на початку 2020 року скоротився вперше за 30 років.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera, про це заявили у профільній асоціації Coldiretti, проаналізувавши дані італійського статистичного відомства.

Згідно з ними, за перші 5 місяців 2020 року експорт італійських вин скоротився на 4% - вперше за 30 років.

Головною причиною цього вважають вплив пандемії коронавірусу.

Зокрема, експорт італійських вин до Китаю у період з січня по травень скоротився на 44%, у Британії - на 12%, у Франції - на 14%.

Водночас, експорт до Німеччини та США, які є головними імпортерами вина з Італії, знизився лише на 1%.