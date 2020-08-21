Экспорт итальянских вин из-за пандемии сократился впервые за 30 лет
Пятница, 21 августа 2020, 19:19
Экспорт итальянских вин в начале 2020 года сократился впервые за 30 лет.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera, об этом заявили в профильной ассоциации Coldiretti, проанализировав данные итальянского статистического ведомства.
Согласно им, за первые 5 месяцев 2020 года экспорт итальянских вин сократился на 4% - впервые за 30 лет.
Главной причиной считают влияние пандемии коронавируса.
В частности, экспорт итальянских вин в Китай в период с января по май сократился на 44%, в Великобританию - на 12%, во Францию - на 14%.
В то же время, экспорт в Германию и США, которые являются главными импортерами вина из Италии, снизился только на 1%.
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