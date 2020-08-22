Лукашенко привів армію у повну бойову готовність і перекинув війська на західний напрям

Александр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, зізнався, що через ситуацію, що склалася на західних рубежах він привів основні частини Збройних сил в повну бойову готовність і перекинув війська на цей напрямок.

Про це він сказав у Гродно після наради з керівництвом силового блоку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БелТА.

Лукашенко зазначив, що йому вперше за 26 років правління довелося приймати найсерйозніше рішення, яке полягало у приведенні армії до повної боєготовності..

За його словами, замість того щоб займатися нагальними справами країни, доводиться приділяти увагу питанням стабілізації обстановки.

"Проте, що мене найбільше турбує , - до внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі та Литви", - заявив Лукашенко.

В свою чергу президент Литви Гітанас Науседа заявив, що висловлювання режиму Александра Лукашенка про зовнішні загрози, з якими стикається Білорусь, не мають під собою жодних підстав, і тому мета таких висловлювань - відвернути увагу від внутрішніх проблем.

"Режим за всяку ціну намагається відвернути увагу від внутрішніх проблем Білорусі, говорячи про передбачувані зовнішні загрози, які не мають під собою жодних підстав", - сказав Науседа.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони Польщі заявило, що відстежує переміщення військ у Білорусі та перебуває у постійному контакті з союзниками по НАТО щодо цього питання.