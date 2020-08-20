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Польща у постійному контакті з партнерами НАТО через маневри військ у Білорусі

Четвер, 20 серпня 2020, 10:21

Міністерство оборони Польщі заявило, що відстежує переміщення військ у Білорусі та перебуває у постійному контакті з союзниками по НАТО щодо цього питання.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

"Ми спостерігаємо за ситуацією в Білорусі, перебуваємо в контакті з союзниками", - сказав він.

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"Ми весь час займаємо оборонну позицію, зберігаємо пильність, спостерігаємо за тим, що відбувається за межами нашого східного кордону", - додав Скуркевич. 

За його словами,  "нічого екстраординарного для хвилювання" не відбувається, але країна підтримує контакти з союзниками по НАТО.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими партнерами по Північноатлантичному альянсу", - додав він, коментуючи маневри білоруських військ на кордоні з Польщею і Литвою.

У суботу, 15 серпня, виконувач обов’язків президента Білорусі Александр Лукашенко наказав перекинути повітряно-десантну бригаду з Вітебська у Гродно, на західний кордон держави.

У вівторок Лукашенко заявив, що Білорусь розмістила свої військові частини на західному кордоні країни, і що вони перебувають в повній бойовій готовності. За його словами, в Білорусі є проблеми "не тільки всередині, а й зовні".

У середу, після засідання Ради безпеки Білорусі, він розпорядився звернути особливу увагу на пересування військ НАТО територією Польщі та Литви

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