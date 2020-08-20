Польща у постійному контакті з партнерами НАТО через маневри військ у Білорусі
Міністерство оборони Польщі заявило, що відстежує переміщення військ у Білорусі та перебуває у постійному контакті з союзниками по НАТО щодо цього питання.
Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.
"Ми спостерігаємо за ситуацією в Білорусі, перебуваємо в контакті з союзниками", - сказав він.
"Ми весь час займаємо оборонну позицію, зберігаємо пильність, спостерігаємо за тим, що відбувається за межами нашого східного кордону", - додав Скуркевич.
За його словами, "нічого екстраординарного для хвилювання" не відбувається, але країна підтримує контакти з союзниками по НАТО.
"Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими партнерами по Північноатлантичному альянсу", - додав він, коментуючи маневри білоруських військ на кордоні з Польщею і Литвою.
У суботу, 15 серпня, виконувач обов’язків президента Білорусі Александр Лукашенко наказав перекинути повітряно-десантну бригаду з Вітебська у Гродно, на західний кордон держави.
У вівторок Лукашенко заявив, що Білорусь розмістила свої військові частини на західному кордоні країни, і що вони перебувають в повній бойовій готовності. За його словами, в Білорусі є проблеми "не тільки всередині, а й зовні".
У середу, після засідання Ради безпеки Білорусі, він розпорядився звернути особливу увагу на пересування військ НАТО територією Польщі та Литви