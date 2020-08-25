МЗС Латвії закликало громадян не виїздити за межі країн Балтії 

Міністерство закордонних справ Латвії закликало жителів країни не їздити за межі країн Балтії у зв'язку з розширенням "червоного списку" країн, які найбільше зачепила пандемія коронавірусу.

Про це сказав представник латвійського МЗС Яніс Бекеріс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Бекеріс зазначив, що зараз після повернення з більшості країн треба проходити двотижневу самоізоляцію. Крім того, зупинені міжнародні рейси з країнами, де вірус поширився найбільше.

Читайте також Латвія вимагатиме 14-денний карантин від мандрівників з ще 4 країн Європи

Представник міністерства підкреслив, що МЗС не планує організацію репатріаційних рейсів, як це було в березні, але в окремих випадках за запитом туроператорів погоджує чартерні рейси для латвійців, які "застрягли" в країнах з "червоного списку".

Бекеріс закликав жителів стежити за ситуацією в Литві, де зростає захворюваність на COVID-19.

Станом на сьогодні у Латвії самоізоляції треба дотримуватися після повернення з 25 країн Європи, а також майже всіх країн за межами ЄС.

Як повідомлялося, Латвія з 1 серпня вирішила зобов'язати здавати тест на коронавірус усіх, хто в'їздить в країну для роботи.