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МИД Латвии призвал граждан не выезжать за пределы стран Балтии

Вторник, 25 августа 2020, 12:26

Министерство иностранных дел Латвии призвало жителей страны не ездить за пределы стран Балтии в связи с расширением "красного списка" стран, которые больше всего затронула пандемия коронавируса.

Об этом сказал представитель латвийского МИД Янис Бекерис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Бекерис отметил, что сейчас по возвращении из большинства стран надо проходить двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, остановлены международные рейсы со странами, где вирус распространился больше всего.

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Представитель министерства подчеркнул, что МИД не планирует организацию репатриационных рейсов, как это было в марте, но в отдельных случаях по запросу туроператоров согласовывает чартерные рейсы для латвийцев, которые "застряли" в странах из "красного списка".

Бекерис призвал жителей следить за ситуацией в Литве, где растет заболеваемость COVID-19.

На сегодня в Латвии самоизоляции надо соблюдать после возвращения из 25 стран Европы, а также почти всех стран за пределами ЕС.

Как сообщалось, Латвия с 1 августа решила обязать сдавать тест на коронавирус всех, кто въезжает в страну для работы.

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