Латвія вимагатиме 14-денний карантин від мандрівників з ще 4 країн Європи

Латвія внесла ще 4 країни Шенгену до списку країн, для мандрівників з яких обов’язкова самоізоляція.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Latvijas Avīze.

Рішення прийняли на основі оновлених даних про розвиток епідемічної ситуації за останні 14 днів.

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В оновленому списку "ризикових" країн з’явилися Бельгія, Чехія, Австрія та Швейцарія. Для тих, хто прибуває звідти до Латвії, тепер обов’язкова 14-денна самоізоляція. Ця вимога стосується транзитних пасажирів.

Загалом у "червоному списку" Латвії тепер 12 країн: окрім вищезгаданих, це також Швеція, Хорватія, Болгарія, Румунія, Іспанія, Португалія, Люксембург та Андорра.

Водночас, дві країни перейшли до "зеленого" списку – Ісландія та Сан-Марино.

З-поміж країн, які не входять до ЄС та Шенгенської зони, самоізоляція не обов’язкова після повернення з 10 країн. Це Канада, Грузія, Марокко, Туніс, Японія, Нова Зеландія, Південна Корея, Таїланд, Руанда та Уругвай.

Самоізоляцію не вимагають для мандрівників з країн, де останні 2 тижні кількість випадків коронавірусу на 100 тис населення не перевищує 16.

У самій Латвії цей показник складає 2, 6 на 100 тисяч населення.