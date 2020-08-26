Естонія сподівається на участь топ-посадовців США у саміті "Ініціативи трьох морів"

Естонія запросила держсекретаря США Майка Помпео на саміт країн "Ініціативи трьох морів" ("Тримор'я") 19-20 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав прем’єр Естонії Юрі Ратас в інтерв’ю ERR.

"Днями у мене була телефонна розмова з держсекретарем США Майком Помпео, під час якої я зробив таку пропозицію", - розповів він.

Юрі Ратас зазначив, що перед цим Естонія адресувала запрошення і президенту Дональду Трампу, проте у зв’язку з передвиборчою кампанією він навряд чи зможе бути присутнім.

"Питання лише у тому, чи буде зустріч безпосередньо тут, чи по відеозв’язку. Чи буде хтось на високому рівні брати участь від США? Думаю що так. Ми повинні спробувати досягти цього", - додав прем’єр.

Зустріч лідерів країн "Ініціативи трьох морів", до якої входять 12 країн регіону Балтійського, Чорного та Адріатичного морів, має стати найбільшою зовнішньополітичною подією в Естонії цього року.

Спершу зустріч планувалася на червень, але її довелося перенести на жовтень у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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