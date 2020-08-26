Эстония надеется на участие топ-чиновников США в саммите "Триморья"

Эстония пригласила госсекретаря США Майка Помпео на саммит стран "Инициативы трех морей" ("Триморья") 19-20 октября.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина" об этом сказал премьер Эстонии Юри Ратас в интервью ERR.

"На днях у меня был телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, во время которого я сделал такое предложение", - рассказал он.

Юри Ратас отметил, что перед этим Эстония адресовала приглашение и президенту Дональду Трампу, однако в связи с предвыборной кампанией он вряд ли сможет присутствовать.

"Вопрос только в том, будет ли встреча непосредственно здесь или по видеосвязи. Будет ли кто-то на высоком уровне участвовать от США? Думаю, что да. Мы должны попытаться достичь этого", - добавил премьер.

Встреча лидеров стран "Инициативы трех морей", в которую входят 12 стран региона Балтийского, Черного и Адриатического морей, должна стать крупнейшим внешнеполитическим событием в Эстонии в этом году.

Сначала встреча планировалась на июнь, но ее пришлось перенести на октябрь в связи с пандемией коронавируса.

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