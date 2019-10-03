У Польщі пояснили, чому Україна поки не може приєднатися до "Тримор’я"

Україна не може зараз приєднатися до "Ініціативи трьох морів" (Тримор’я), оскільки до неї належать країни Центральної та Південної Європи, які є членами ЄС.

Про це заявив у середу у Варшаві голова МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Президент України Зеленський просив нас приєднати Україну до "Тримор’я". На даному етапі це неможливо, як і країни Балкан", - сказав міністр.

Він додав, що членами цього об’єднання на сьогодні можуть бути лише члени ЄС. Керівник польської дипломатії пояснив, що ініціативу "Тримор’я" не варто пов’язувати з геополітикою, оскільки це лише інфраструктурний проєкт.

"Ініціатива трьох морів" (Адріатичного, Балтійського та Чорного) - неформальна платформа співробітництва 12 країн Центральної та Південної Європи (Польща, Хорватія, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Румунія, Болгарія та Австрія).