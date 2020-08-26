Давоський форум перенесли через пандемію

Всесвітній економічний форум переніс свою щорічну зустріч, заплановану на січень 2021 року в Давосі, на початок наступного літа через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться у заяві форуму, яку отримало агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

У заяві форум зазначив, що "рішення було прийнято нелегко" після рекомендацій експертів, які заявили, що у січні 2021 року не буде безпечно зібратися разом.

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Детальна інформація про дату та місце перенесених щорічних зборів у 2021 році буде розіслана, як тільки організатори переконаються, що виконані всі умови, щоб гарантувати здоров'я і безпеку учасників форуму.

Натомість протягом тижня у січні форум проведе "Давоські діалоги" в цифровому форматі, під час яких світові лідери поділяться своїми поглядами на стан світу в 2021 році.