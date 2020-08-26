Давосский форум перенесли из-за пандемии

Всемирный экономический форум перенес свою ежегодную встречу, запланированную на январь 2021 года в Давосе, на начало следующего лета из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении форума, которое получило агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

В заявлении форум отметил, что "решение было принято нелегко" после рекомендаций экспертов, которые заявили, что в январе 2021 года не будет безопасно собраться вместе.

Читайте также Зеленский в Давосе предложил взять Украину в ЕС вместо Британии

Подробная информация о дате и месте перенесенного ежегодного собрания в 2021 году будет разослана, как только организаторы убедятся, что выполнены все условия, чтобы гарантировать здоровье и безопасность участников форума.

В то же время в течение недели в январе форум проведет "Давосские диалоги" в цифровом формате - мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.