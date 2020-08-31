Глава МЗС Словаччини про висилку дипломатів Москвою: очікувана, але неадекватна реакція

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок заявив, що висилка Москвою трьох словацьких дипломатів була очікуваною, але неадекватною реакцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Parlamentne Listy.

За словами міністра, реакція російського міністерства закордонних справ не була відповідальною.

"Я підкреслюю, що Словацька Республіка направляє на дипломатичні пости дипломатів, роль яких полягає виключно в тому, щоб прагнути до розвитку двосторонніх відносин і співпраці з Російською Федерацією. У цій царині я бажаю кращих новин і позитивних результатів у майбутньому, які будуть досягнуті на основі суворого дотримання Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - додав Корчок.

Нагадаємо, Росія вирішила вислати трьох співробітників посольства Словаччини в Москві у відповідь на висилку трьох своїх дипломатів.

6 серпня влада Словаччина вирішила вислати трьох громадян РФ, які працювали в країні в якості розвідників під дипломатичним прикриттям.

Висилці російської "дипломатичної" трійки передувало кілька серйозних висновків про її діяльність на службі у російських спецслужб. За даними джерел, близьких до силовиків, це були "розвідники з дипломатичним паспортом", що є поширеним способом прикриття російських агентів.