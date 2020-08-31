Глава МИД Словакии о высылке дипломатов Москвой: ожидаемая, но неадекватная реакция

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что высылка Москвой трех словацких дипломатов была ожидаемой, но неадекватной реакцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Parlamentne Listy.

По словам министра, реакция российского министерства иностранных дел не была ответственной.

"Я подчеркиваю, что Словацкая Республика направляет на дипломатические посты дипломатов, роль которых заключается только в том, чтобы стремиться к развитию двусторонних отношений и сотрудничества с Российской Федерацией. В этой области я хочу лучших новостей и положительных результатов в будущем, которые будут достигнуты на основе строгого соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях", - добавил Корчок.

Напомним, Россия решила выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов.

6 августа власти Словакии решили выслать трех граждан РФ, работавших в стране в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием.

Высылке российской "дипломатической" тройки предшествовало несколько серьезных выводов о ее деятельности на службе у российских спецслужб. По данным источников, близких к силовикам, это были "разведчики с дипломатическим паспортом", что является распространенным способом прикрытия российских агентов.