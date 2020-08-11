Словаччина висилає трьох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві

Словаччина висилає трьох громадян РФ, які працювали в країні в якості розвідників під дипломатичним прикриттям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Влада Словаччини вирішила вислати дипломатів у четвер 6 серпня.

Висилці російської "дипломатичної" трійки передувало кілька серйозних висновків про її діяльність на службі у російських спецслужб. За даними джерел, близьких до силовиків, це були "розвідники з дипломатичним паспортом", що є поширеним способом прикриття російських агентів, йдеться в останньому щорічному звіті Словацької інформаційної служби (СІС) за 2018 рік.

Однак висилка цієї трійки також імовірно пов'язана з торішнім вбивством громадянина Грузії Зелімчана Чангошвілі в центрі німецької столиці, яке було сплановано і організовано російською контррозвідкою.

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Чоловік, який стріляв у Чангошвілі, був громадянином Росії, який був затриманий німецькою поліцією після вбивства. Спільником вбивці виявився 39-річний громадянин Росії Роман Давидов, який перетнув Шенгенський кордон завдяки словацькій візі.

Його віза була видана Генеральним консульством Словаччини в Санкт-Петербурзі, незважаючи на те, що дана особа надала в заяві неправдиві відомості, в тому числі своє ім'я та адресу. Словацьке міністерство закордонних справ пообіцяло переглянути ситуацію. Розслідування все ще триває, результати поки невідомі.

Словацькі міністерства закордонних справ і оборони підтвердили інформацію про висилку трьох російських дипломатів. Однак ні міністерства, ні СІС не надали жодних подробиць.

Російські "дипломати" мають залишити Словаччину до 13 серпня.

Висилка трьох російських дипломатів є винятковим кроком з боку Словаччини. Хоча це не перший випадок, кількість депортованих є винятковою.

Колишній прем'єр-міністр країни Петер Пеллегріні в кінці 2018 року підтвердив висилку російського дипломата. Причиною "червоної картки" стало шпигунство - військова розвідка встановила, що він"здійснював розвідувальну діяльність проти інтересів Словацької Республіки і НАТО". Москва відповіла висилкою словацького військового дипломата.