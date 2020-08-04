На норвезькому лайнері зі спалахом коронавірусу українців не було - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що серед екіпажу та пасажирів норвезького лайнера Roald Amundsen, де стався спалах коронавірусу, українців не було.

Як пише "Європейська правда", про це в коментарі УНІАН повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

"Перевірила наш консул усе з компанією - ані серед членів екіпажу, ані серед пасажирів громадян України немає", - повідомив він.

Раніше в МЗС з'ясовували інформацію про громадянство осіб, які перебували на лайнері.

Нагадаємо, днями стало відомо про масове зараження коронавірусом на борту круїзного лайнера "Руаль Амундсен" компанії Hurtigruten. Там захворіли 36 членів екіпажу та щонайменш п'ять пасажирів. Загалом на борту встигли побувати кількасот людей.

В органах охорони здоров'я побоюються, що вірус міг бути рознесений у десятки міст та сіл уздовж західного узбережжя країни.

У зв’язку з інцидентом Норвегія на два тижні заборонила висадку з великих круїзних лайнерів у своїх портах.