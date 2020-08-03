Кількість інфікованих коронавірусом на норвезькому лайнері зросла до 41

Кількість людей, які заразилися коронавірусом на норвезькому круїзному лайнері "Руаль Амундсен" зросла до 41.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Серед підтверджених хворих - 36 членів екіпажу та 5 пасажирів. Їх розмістили у лікарні Тромсе. У решти 122 членів екіпажу зі 158 тест виявився негативним.

Лайнер залишається там же у порту, всі заплановані тури "Амундсена" та ще двох лайнерів компанії Hurtigruten, якій він належить, скасували.

Організатор туру сконтактував з усіма пасажирами, які встигли побувати на борту лайнера під час рейсів 17-24 липня та 25-31 липня із Бергена до арктичного архіпелагу Свальбард (Шпіцберґен) та попередив про ризик зараження. Це 209 та 178 пасажирів відповідно.

В органах охорони здоров’я Норвегії побоюються, що інфікованих туристів значно більше, ніж вже виявлені 5, і вони вже могли заразити багатьох людей у прибережних містечках країни.

Ситуацію ускладнило те, що адміністрація лайнера не одразу після першого випадку почала інформувати про це пасажирів, які потенційно могли заразитися, нібито через незнання, що повинні це зробити.

У компанії вибачилися за ситуацію та обіцяють повністю переглянути свої внутрішні процедури.

Хто був найпершим хворим на борту, наразі невідомо. Серед членів екіпажу, які захворіли, є громадяни Філіппін, Норвегії, Франції та Німеччини. Вчора в МЗС України повідомли, що уточнюють, чи були на борту лайнера громадяни України.