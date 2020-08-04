На норвежском лайнере со вспышкой коронавируса украинцев не было - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что среди экипажа и пассажиров норвежского лайнера Roald Amundsen, где произошла вспышка коронавируса, украинцев не было.
Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.
"Проверила наш консул все с компанией - ни среди членов экипажа, ни среди пассажиров граждан Украины нет", - сообщил он.
Ранее в МИД выясняли информацию о гражданстве лиц, находившихся на лайнере.
Напомним, на днях стало известно о массовом заражении коронавирусом на борту круизного лайнера "Руаль Амундсен" компании Hurtigruten. Там заболели 36 членов экипажа и минимум пять пассажиров. Всего на борту успели побывать несколько человек.
В органах здравоохранения опасаются, что вирус мог быть разнесен в десятки городов и сел вдоль западного побережья страны.
В связи с инцидентом Норвегия на две недели запретила высадку с больших круизных лайнеров в своих портах.