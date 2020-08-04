Польща може повернутися у "червоний список" Литви через зростання кількості заражень

Польща може повернутися у "червоний список" Литви через зростання кількості хворих на коронавірус протягом останнього тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24, цитуючи представників МОЗ та Національного центру громадського здоров’я Литви.

Там стурбовані погіршенням ситуації у Польщі, оскільки кількість поїздок між країнами досить значна.

"Якщо приріст заражень продовжить погіршуватися, Польща перейде до списку країн, після повернення з яких обов’язкова самоізоляція", - зазначають у МОЗ Литви.

Вирішальними стануть показники наступних кількох днів: Литва щоп’ятниці переглядає свій "червоний список", враховуючи зміну ситуації. Самоізоляція обов’язкова для мандрівників з країн, де останні два тижні кількість заражень на 100 тисяч населення перевищує 16. Зараз цей показник для Польщі зріс до 17,9.

Нагадаємо, перед минулими вихідними Польща декілька днів поспіль реєструвала нові "антирекорди". Найгіршим став показник у 658 нових випадків за добу. Вчора повідомили про 575 заражень.

У самій Литві за останню добу підтвердили 10 нових випадків коронавірусу. Кількість активних хворих в країні складає 382.

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