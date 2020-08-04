Польша может вернуться в "красный список" Литвы из-за роста количества заражений

Польша может вернуться в "красный список" Литвы из-за роста количества больных коронавирусом в течение последней недели.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24, цитируя представителей Минздрава и Национального центра общественного здоровья Литвы.

Там обеспокоены ухудшением ситуации в Польше, поскольку количество поездок между странами достаточно значительное.

"Если прирост заражений продолжит ухудшаться, Польша перейдет в список стран, по возвращении из которых обязательна самоизоляция", - отмечают в Минздраве Литвы.

Решающими станут показатели следующих нескольких дней. Литва по пятницам пересматривает свой "красный список", учитывая изменение ситуации. Самоизоляция обязательна для путешественников из стран, где в последние две недели количество заражений на 100 000 населения превышает 16. Сейчас этот показатель для Польши вырос до 17,9.

Напомним, перед прошлыми выходными Польша несколько дней подряд регистрировала новые антирекорды. Наихудшим стал показатель в 658 новых случаев за сутки. Вчера сообщили о 575 заражениях.

В самой Литве за последние сутки подтвердили 10 новых случаев коронавируса. Количество активных больных в стране составляет 382.

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