Потужний вибух у Бейруті було чути на Кіпрі, за близько 200 кілометрів від узбережжя Лівану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють місцеві ЗМІ, серед яких Cyprus Mail.

Вибух було чути не лише у прибережних містах, але і в центрі острова – столиці Нікозії, також у Троодосі.

Звук був настільки сильним, що деяким людям у приміщеннях здалося, що щось відбувається поруч з їхнім будинком.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс висловив співчуття ліванцям у зв'язку з трагедією.

Як раніше повідомляла "Українська правда", у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрут стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту.

За останнью інформацією від МОЗ країни, внаслідок вибуху щонайменше 78 людей загинули та близько 4 тисяч отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію, який зберігався там з 2014 року.