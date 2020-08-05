Мощный взрыв в Бейруте было слышно на Кипре, примерно в 200 километрах от побережья Ливана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают местные СМИ, среди которых Cyprus Mail.

Взрыв было слышно не только в прибрежных городах, но и в центре острова - столице Никосии, также в Троодосе.

Звук был настолько сильным, что некоторым людям в помещениях показалось, что что-то происходит неподалеку от их дома.

Президент Кипра Никос Анастасиадис выразил соболезнования ливанцам в связи с трагедией.

Как ранее сообщала "Украинская правда", во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел сильный взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу.

По последней информации от Минздрава страны, в результате взрыва по меньшей мере 78 человек погибли и около 4 тысяч получили ранения.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.