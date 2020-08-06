Прем'єр Болгарії заявив про готовність піти у відставку, але хоче, щоб уряд залишився

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов дав зрозуміти, що може подати у відставку після антиурядових протестів, але заявив, що його уряд повинен залишатися до виборів, що відбудуться наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"Я готовий піти в будь-який час. Я не хочу, щоб через мене виникала напруга. Я проведу переговори зі своїми партнерами по коаліції та запропоную варіанти, включаючи те, що я піду, а уряд продовжить працювати", - сказав Борисов групі активістів на зборах його правлячої партії ГЕРБ.

Коаліційні партнери ГЕРБ, "Об'єднані патріоти", також заявили, що уряд повинен відбути свій повний чотирирічний термін.

З початку липня тисячі болгар проводять демонстрації, встановлюють намети біля урядових будівель та блокують вулиці в Софії, звинувачуючи Борисова в ослабленні державних установ на користь могутніх магнатів.

Протести знизили підтримку ГЕРБ до 14,5% з 21,7% у грудні, згідно з останніми опитуванням.

Минулого місяця в уряді провели низку кадрових перестановок, щоб заспокоїти громадськість, але протести не припинилися.

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