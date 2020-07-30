Три тижні протестів у Болгарії: мітингарі заблокували центр Софії

У Болгарії вже три тижні тривають антиурядові протести, у середу протестувальники заблокували низку вулиць у столиці, акції пройшли у кількох містах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinite.

Двадцять перший день протестів у Болгарії розпочався з полудня з поступового блокування різних вулиць у Софії.

Паралельно йшли акції з блокування основних доріг в декількох містах країни.

Протестувальники традиційно зібралися перед будівлею адміністрації президента. Вони закликали людей приносити намети, їжу та воду, погрожуючи залишитися мітингувати до тих пір, поки їхні вимоги не будуть задоволені.

Виникла напруженість між людьми, що блокували перехрестя, і водіями, які хотіли перетнути бульвар. Незважаючи на спроби поліції регулювати дорожній рух, частина громадського транспорту в цьому районі деякий час залишалася заблокованою.

Блокування перехрестя переросло в протестну ходу.

"Ми не задоволені корупцією, ми не задоволені шахрайством, тим фактом, що більше 2 мільйонів болгар втекли за кордон", - сказав один з учасників акції.

За задумом організаторів, демонстрації повинні перерости в тривалий опір, який має тривати як мінімум до 1 серпня або до відставки уряду і генпрокурора Івана Гешева.

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