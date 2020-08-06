Премьер Болгарии заявил о готовности уйти в отставку, но хочет, чтобы правительство осталось

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов дал понять, что может подать в отставку после антиправительственных протестов, но заявил, что его правительство должно оставаться до выборов, которые состоятся в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я готов уйти в любое время. Я не хочу, чтобы из-за меня возникала напряженность. Я проведу переговоры со своими партнерами по коалиции и предложу варианты, включая то, что я уйду, а правительство продолжит работать", - сказал Борисов группе активистов на собрании его правящей партии ГЕРБ.

Коалиционные партнеры ГЕРБ, "Объединенные патриоты", также заявили, что правительство должно отбыть свой полный четырехлетний срок.

С начала июля тысячи болгар проводят демонстрации, устанавливают палатки возле правительственных зданий и блокируют улицы в Софии, обвиняя Борисова в ослаблении государственных учреждений в пользу магнатов.

Протесты снизили поддержку ГЕРБ до 14,5% с 21,7% в декабре, согласно последним опросам.

В прошлом месяце в правительстве провели ряд кадровых перестановок, чтобы успокоить общественность, но протесты не прекратились.

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