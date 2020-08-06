Внаслідок вибуху у Бейруті загинула співробітниця посольства Німеччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

"Підтвердилися наші найгірші побоювання. Внаслідок вибуху у Бейруті співробітниця нашого посольства у Лівані загинула у своїй квартирі. Нам глибоко шкода за свою колегу. Я висловив співчуття її родині та колегам з посольства у Бейруті від імені МС та уряду Німеччини", - заявив Гайко Маас.

Ich habe den Angehörigen und der Belegschaft der Botschaft mein Beileid ausgesprochen, auch im Namen der KollegInnen und der Bundesregierung.



Allen, die wie unsere verstorbene Kollegin jeden Tag im Dienst für unser Land große persönliche Risiken eingehen, gilt mein Dank. (2/2) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 6, 2020

Як повідомлялося раніше, внаслідок вибуху серйозно постраждала дружина посла Нідерландів та ще п’ятеро голландців, серед яких працівники посольства.

Читайте також Вибух у Бейруті: Британія та Німеччина пообіцяли допомогу Лівану

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту шість років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

ЄС та низка окремих держав оголосили, що нададуть Лівану допомогу для подолання наслідків вибуху.