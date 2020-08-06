У Бейруті загинула співробітниця посольства Німеччини
Внаслідок вибуху у Бейруті загинула співробітниця посольства Німеччини.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
"Підтвердилися наші найгірші побоювання. Внаслідок вибуху у Бейруті співробітниця нашого посольства у Лівані загинула у своїй квартирі. Нам глибоко шкода за свою колегу. Я висловив співчуття її родині та колегам з посольства у Бейруті від імені МС та уряду Німеччини", - заявив Гайко Маас.
Ich habe den Angehörigen und der Belegschaft der Botschaft mein Beileid ausgesprochen, auch im Namen der KollegInnen und der Bundesregierung.— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 6, 2020
Allen, die wie unsere verstorbene Kollegin jeden Tag im Dienst für unser Land große persönliche Risiken eingehen, gilt mein Dank. (2/2)
Як повідомлялося раніше, внаслідок вибуху серйозно постраждала дружина посла Нідерландів та ще п’ятеро голландців, серед яких працівники посольства.
Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.
Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту шість років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.
За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.
ЄС та низка окремих держав оголосили, що нададуть Лівану допомогу для подолання наслідків вибуху.