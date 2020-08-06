В Бейруте погибла сотрудница посольства Германии
В результате взрыва в Бейруте погибла сотрудница посольства Германии.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
"Подтвердились наши худшие опасения. В результате взрыва в Бейруте сотрудница нашего посольства в Ливане погибла в своей квартире. Нам глубоко жаль свою коллегу. Я выразил соболезнования ее семье и коллегам из посольства в Бейруте от имени МС и правительства Германии", - заявил Хайко Маас.
Ich habe den Angehörigen und der Belegschaft der Botschaft mein Beileid ausgesprochen, auch im Namen der KollegInnen und der Bundesregierung.— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 6, 2020
Allen, die wie unsere verstorbene Kollegin jeden Tag im Dienst für unser Land große persönliche Risiken eingehen, gilt mein Dank. (2/2)
Накануне сообщалось, что в Бейруте погибла гражданка Греции и еще двое получили ранения.
Также серьезно пострадала супруга посла Нидерландов и еще пятеро голландцев, среди которых работники посольства.
Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.
Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту шесть лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.
По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.
ЕС и ряд отдельных государств объявили, что предоставят Ливану помощь для преодоления последствий взрыва.