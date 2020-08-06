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В Бейруте погибла сотрудница посольства Германии

Четверг, 6 августа 2020, 12:50

В результате взрыва в Бейруте погибла сотрудница посольства Германии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Подтвердились наши худшие опасения. В результате взрыва в Бейруте сотрудница нашего посольства в Ливане погибла в своей квартире. Нам глубоко жаль свою коллегу. Я выразил соболезнования ее семье и коллегам из посольства в Бейруте от имени МС и правительства Германии", - заявил Хайко Маас.

Накануне сообщалось, что в Бейруте погибла гражданка Греции и еще двое получили ранения.

Также серьезно пострадала супруга посла Нидерландов и еще пятеро голландцев, среди которых работники посольства.

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Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту шесть лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.

ЕС и ряд отдельных государств объявили, что предоставят Ливану помощь для преодоления последствий взрыва.

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