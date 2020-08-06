В результате взрыва в Бейруте погибла сотрудница посольства Германии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Подтвердились наши худшие опасения. В результате взрыва в Бейруте сотрудница нашего посольства в Ливане погибла в своей квартире. Нам глубоко жаль свою коллегу. Я выразил соболезнования ее семье и коллегам из посольства в Бейруте от имени МС и правительства Германии", - заявил Хайко Маас.

Ich habe den Angehörigen und der Belegschaft der Botschaft mein Beileid ausgesprochen, auch im Namen der KollegInnen und der Bundesregierung.



Allen, die wie unsere verstorbene Kollegin jeden Tag im Dienst für unser Land große persönliche Risiken eingehen, gilt mein Dank. (2/2) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 6, 2020

Накануне сообщалось, что в Бейруте погибла гражданка Греции и еще двое получили ранения.

Также серьезно пострадала супруга посла Нидерландов и еще пятеро голландцев, среди которых работники посольства.

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Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли более 100 человек и около 4 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту шесть лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.

ЕС и ряд отдельных государств объявили, что предоставят Ливану помощь для преодоления последствий взрыва.