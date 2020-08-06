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Вибух у Бейруті: Британія та Німеччина пообіцяли допомогу Лівану

Четвер, 6 серпня 2020, 08:23

Британія та Німеччина пообіцяли Лівану допомогу для подолання наслідів вибуху у порту Бейрута.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили міністри закордонних справ обох країн.

Британія пообіцяла надати постраждалому Лівану 5 млн фунтів стерлінгів. 

"Об’єднане королівство є давнім другом Лівану та ліванського народу і підтримає їх у час скрути. Ми надамо невідкладну пряму підтримку, невідкладну медичну допомогу та до 5 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомогу", - заявив Домінік Рааб. 

Глава МЗС Німеччини оголосив, що країна надасть Лівану щонайменш 1 млн євро через Червоний хрест.

"Ліван може розраховувати на допомогу. Як перший крок, ми зробимо доступними 1 млн євро через Червоний хрест для пунктів першої медичної допомоги у Бейруті та медичні засоби для допомоги пораненим", - написав Гайко Маас. 

Франція ще вчора оголосила про те, що відправить до постраждалого Бейрута три літаки гуманітарної допомоги. Крім того, до Лівану вилетить президент Еммануель Макрон.

Європейський союз активував механізм цивільного захисту на прохання Лівану, щоб допомогти в ліквідації наслідків руйнівного вибуху в Бейруті та відправляє туди 100 фахівців з необхідним обладнанням та собаками.

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Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки  оцінюють у понад $3 млрд.

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