Вибух у Бейруті: Британія та Німеччина пообіцяли допомогу Лівану

Британія та Німеччина пообіцяли Лівану допомогу для подолання наслідів вибуху у порту Бейрута.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили міністри закордонних справ обох країн.

Британія пообіцяла надати постраждалому Лівану 5 млн фунтів стерлінгів.

"Об’єднане королівство є давнім другом Лівану та ліванського народу і підтримає їх у час скрути. Ми надамо невідкладну пряму підтримку, невідкладну медичну допомогу та до 5 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомогу", - заявив Домінік Рааб.

The UK is a long-standing friend of Lebanon 🇱🇧 and the Lebanese people, and will stand with them in their hour of need. We will provide immediate direct support, emergency medical assistance and up to £5m in humanitarian aid. — Dominic Raab (@DominicRaab) August 5, 2020

Глава МЗС Німеччини оголосив, що країна надасть Лівану щонайменш 1 млн євро через Червоний хрест.

"Ліван може розраховувати на допомогу. Як перший крок, ми зробимо доступними 1 млн євро через Червоний хрест для пунктів першої медичної допомоги у Бейруті та медичні засоби для допомоги пораненим", - написав Гайко Маас.

#Libanon kann auf Deutschlands Hilfe zählen. Wir stellen als ersten Schritt @roteskreuz_de vor Ort 1 Mio. Euro Soforthilfe zur Verfügung, für Erste-Hilfe-Stationen in #Beirut und medizinische Güter zur Versorgung von Verletzten. #LebanonExplosion — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 5, 2020

Франція ще вчора оголосила про те, що відправить до постраждалого Бейрута три літаки гуманітарної допомоги. Крім того, до Лівану вилетить президент Еммануель Макрон.

Європейський союз активував механізм цивільного захисту на прохання Лівану, щоб допомогти в ліквідації наслідків руйнівного вибуху в Бейруті та відправляє туди 100 фахівців з необхідним обладнанням та собаками.

Читайте також Вибух у Бейруті: постраждала дружина посла Нідерландів і співробітники посольства

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.