Вибух у Бейруті: Британія та Німеччина пообіцяли допомогу Лівану

Британія та Німеччина пообіцяли Лівану допомогу для подолання наслідів вибуху у порту Бейрута.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили міністри закордонних справ обох країн.

Британія пообіцяла надати постраждалому Лівану 5 млн фунтів стерлінгів.

"Об’єднане королівство є давнім другом Лівану та ліванського народу і підтримає їх у час скрути. Ми надамо невідкладну пряму підтримку, невідкладну медичну допомогу та до 5 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомогу", - заявив Домінік Рааб.

The UK is a long-standing friend of Lebanon 🇱🇧 and the Lebanese people, and will stand with them in their hour of need. We will provide immediate direct support, emergency medical assistance and up to £5m in humanitarian aid.