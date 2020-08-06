Норвегія встановлює 10-денний карантин для мандрівників з Франції, Швейцарії та Чехії

Норвегія в суботу поверне 10-денний карантин для всіх мандрівників з Франції, Швейцарії та Чехії через зростаючу кількість випадків коронавірусу в цих країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Норвегія також поверне карантин для людей, які подорожують з Монако та з певних регіонів сусідньої Швеції, одночасно скасувавши карантин для інших її регіонів.

Норвегія, яка не є членом Європейського Союзу, але належить до безпаспортної Шенгенської зони подорожей, мала чи не найсуворіші обмеження на поїздки в Європі на ранній фазі пандемії, перш ніж поступово їх зняти з червня.

Норвезька влада також обговорює, чи слід оновлювати вказівки щодо носіння масок для обличчя у багатолюдних приміщеннях.

Норвегія та інші північні країни, на відміну від багатьох інших європейських країн, наразі не рекомендує людям носити їх у громадських місцях, але влада заявила, що переглядає правила після зростання кількості випадків в Європі.

У країні з 5,4 мільйонами жителів спостерігається сприятливий рівень кількості інфекцій COVID-19, станом на четвер зафіксовано 9 409 випадків, що на 12 випадків більше порівняно з днем ​​раніше. Загальна кількість смертей залишилася незмінною - 256.