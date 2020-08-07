Норвегия отложила ослабление карантина из-за роста случаев коронавируса

Норвегия решила отложить ряд запланированные шаги по ослаблению ограничений, связанных с коронавирусом.

Об этом заявила премьер-министр Эрна Солберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Премьер также заявила, что правительство рассматривает возможность введения новых ограничений.

Солберг не уточнила характер потенциальных новых ограничений, но сказала, что более подробная информация будет представлена ​​в ближайшее время.

Премьер сказала, что норвежцы очень спокойно относятся к угрозе вируса в то время, когда количество случаев инфекции в стране растет.

"Мы должны действительно придерживаться правил, которые должны предотвращать заражение. Вот почему сегодня правительство решило немного притормозить, чтобы нам не пришлось резко останавливаться. Никто не хочет возвращаться в март", - добавила она.

Норвежские СМИ сообщили, что органы здравоохранения планируют создать центры тестирования на COVID-19 на пограничных переходах, в аэропортах и ​​портах.

В четверг норвежские власти объявили, что всем прибывающим из Швейцарии, Чехии и Франции с 8 августа придется проходить 10-дневный карантин.

Норвегия и другие северные страны, в отличие от многих других европейских стран, пока не рекомендует людям носить маски в общественных местах, но власти заявили, что пересматривают правила после роста количества случаев в Европе.