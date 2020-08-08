У Німеччині заговорили про заборону поїздок до країн з високим ризиком зараження

У Німеччині дискутують щодо посилення карантинних обмежень через пандемію коронавірусу, зокрема "Економічна рада ХДС" запропонувала взагалі заборонити усі поїздки до країн із підвищеним ризиком інфікування.

Про це заявив генеральний секретар цієї ради Вольфґанґ Штайґер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За його словами, право на подорожі не може бути вищим за права мільйонів німців, які в іншому разі опиняться перед ризиком нового локдауну. Знову зупинити економічну діяльність та заклади освіти Німеччина "може собі дозволити лише з великими труднощами", зазначив Штайґер.

"Економічна рада ХДС" є асоціацією підприємців, близькою до партії канцлерки Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС). Утім, частиною цієї політсили вона не є.

Зараз у Німеччині подорожі в країни з підвищеним ризиком інфікування коронавірусом дозволені. Після повернення з них мандрівники мають надати негативний тест на COVID-19 або два тижні залишатися на карантині. З 8 серпня у Німеччині запроваджують обов'язкове безкоштовне тестування після повернення з таких країн.

У Соціал-демократичній партії Німеччини скептично поставилися до пропозиції заборонити поїздки до країн з високим ризиком інфікування. "Я не бачу необхідності запроваджувати заборону на подорожі", - зазначив мер Берліна Міхаель Мюллер, який представляє соціал-демократів. Він додав, що обов'язкове тестування зробить ситуацію безпечнішою.

Вільна демократична партія також не підтримала цю ініціативу. Заступник голови фракції цієї політсили в Бундестазі Міхаель Тойрер вважає її непропорційною. За його словами, основні свободи мають бути захищені також під час пандемії.

Тим часом один з керівників Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монґомері пропонує натомість запровадити обов'язковий карантин для всіх, хто повертається до ФРН, незалежно від результатів тестування. "Від тижня до десяти днів. Один негативний тест не може захистити від карантину", - сказав він.